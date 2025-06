Bill Gates ospite al Parlamento europeo il 24 giugno

Il 24 giugno, Bruxelles si prepara ad accogliere un ospite d’eccezione: Bill Gates, co-fondatore di Microsoft e filantropo di fama mondiale. Durante una sessione congiunta al Parlamento europeo, Gates discuterà di come il supporto pubblico e l’innovazione possano trasformare la salute e le condizioni di vita nel Sud del mondo. Un evento imperdibile che mette in luce il potere della collaborazione tra pubblico e privato per un futuro più equo e sostenibile.

Il co-fondatore di Microsoft e filantropo americano Bill Gates sarà a Bruxelles, ospite al Parlamento europeo il 24 giugno. Gates parlerà a una sessione congiunta delle commissioni Sviluppo, l'Industria, la Ricerca e l'Energia e Salute. La sessione di un'ora con Gates si concentrerà sul ruolo del sostegno pubblico allo sviluppo e dell' innovazione come fattori chiave per il miglioramento della salute e degli standard di vita nel Sud del mondo. Bill Gates dal 2000 guida la Fondazione Gates una delle più grandi organizzazioni filantropiche private al mondo, con una forte attenzione alla salute pubblica nei Paesi in via di sviluppo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Bill Gates ospite al Parlamento europeo il 24 giugno

In questa notizia si parla di: gates - bill - ospite - parlamento

Singapore, approvata legge per vaccini obbligatori "in caso di necessità" e arrestare oppositori, pochi giorni dopo l'incontro tra Wong, Bill Gates e Ghebreyesus - Recentemente, Singapore ha approvato una legge che consente l'obbligo di vaccinazione in caso di necessità, suscitando controversie.

Bill Gates ospite al Parlamento europeo il 24 giugno; Bill Gates ospite al Parlamento europeo il 24 giugno; Bill Gates ospite al Parlamento europeo il 24 giugno.

Bill Gates ospite al Parlamento europeo il 24 giugno - fondatore di Microsoft e filantropo americano Bill Gates sarà a Bruxelles, ospite al Parlamento europeo il 24 giugno. Da gazzettadiparma.it

Bill Gates a Che tempo che fa: domenica sarà ospite da Fazio - Il fondatore di Microsoft sarà ospite di Fabio Fazio domenica 9 febbraio sul NOVE per presentare la sua autobiografia "Source code – I miei inizi". Scrive msn.com