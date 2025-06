Biglietti e trucchetti | scandalo nella musica

anni sta emergendo con una chiarezza inquietante, rivelando pratiche poco etiche e inganni ben orchestrati. Tra biglietti falsi, trucchetti per gonfiare gli streaming e strategie discutibili per raggiungere il sold out, il mondo della musica si trova sotto i riflettori di uno scandalo senza precedenti. È arrivato il momento di svelare le verità nascoste e fare luce su un sistema che ha tradito i fan e gli artisti onesti.

Quelli che sembravano solo sospetti, stranezze, voci, ora sono un vero e proprio scandalo che riguarda il mondo della musica, in particolare l’area dei social, degli streaming e dei benedettimaledetti sold out ai concerti (il “tutto esaurito”). Gli addetti ai lavori iniziano a parlare, a entrare nei dettagli, a metterci la faccia per scoperchiare la sporcizia che c’è nell’ambiente. Un meccanismo perverso che c’è sempre stato ma negli ultimi anni è schizzato alle stelle. Mentre si vengono a conoscenza degli ultimi due artisti che, in ordine di tempo, hanno improvvisamente cancellato i tour estivi, parliamo di Rkomi e di Bresh (entrambi passati a Sanremo) e dopo il caso dei biglietti venduti a dieci euro pur di riempire San Siro per Elodie (che alla fine non ha raggiunto comunque il tutto esaurito, la qual cosa comunque non è certo un crimine. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it