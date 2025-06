Biglietti da collezione | il Napoli tricolore viaggia su metro e autobus

Il cuore azzurro batte forte, e ora anche i mezzi pubblici di Napoli si tingono di tricolore con biglietti da collezione dedicati al quarto scudetto. Un modo unico per vivere la passione e portare lo spirito della squadra ovunque si vada. Da domani, il sogno dei tifosi si trasforma in realtĂ quotidiana, rendendo ogni viaggio un'occasione di festa e orgoglio. Il Napoli tricolore vi aspetta sui mezzi pubblici, pronti a celebrare un trionfo che resterĂ nella storia.

"> Un milione e mezzo di titoli di viaggio dedicati al quarto scudetto. Tra icone, slogan e campioni azzurri: da domani, Napoli celebra la sua squadra anche sui mezzi pubblici. Il quarto scudetto del Napoli entra ufficialmente nella vita quotidiana dei cittadini e dei tifosi. Da domani, infatti, sarĂ possibile viaggiare con biglietti celebrativi dedicati al tricolore conquistato dalla squadra di Calzona, in una collezione speciale firmata ANM e EAV. Come riportato da Pasquale Tina su Repubblica Napoli, saranno distribuiti 1,5 milioni di titoli di viaggio, metĂ al prezzo di 1,30 euro, l’altra metĂ a 1,50 euro, in base alla tipologia di corsa. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Biglietti da collezione: il Napoli tricolore viaggia su metro e autobus

