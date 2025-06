Biasin su Monterrey-Inter | Calcio bello ma si sta esagerando!

Fabrizio Biasin analizza con il suo consueto spirito critico la sfida tra Monterrey e Inter, terminata 1-1 nel Mondiale per Club. Un match che ha acceso entusiasmo ma anche qualche dubbio tra tifosi e addetti ai lavori, tra luci e ombre. La partita, infatti, ha diviso gli animi: bello ma forse sopravvalutato. Scopriamo insieme cosa ha realmente detto Biasin su questa gara e quale sarà il destino dei nerazzurri in Qatar.

Fabrizio Biasin si è pronunciato in merito alla partita del Mondiale per Club pareggiata dall'Inter contro il Monterrey per 1-1. Queste le sue parole. IL RAGIONAMENTO – L'Inter non è andata oltre l'1-1 nel suo match d'esordio al Mondiale per Club contro il Monterrey. Ad esprimersi sulla sfida è stato il giornalista Fabrizio Biasin, che ne ha così parlato sul suo account X: «Monterrey-Inter 1-1. Primo tempo incoraggiante, secondo negativo. Non è stata una grande Inter, ma siamo pur sempre nella via di mezzo tra la fine di una stagione, l'inizio di quell'altra, con una rosa che è quella vecchia ma pure quella nuova e un fuso devastante che in un amen ti fa passare dall'ultima birretta al primo caffè.