Biasin e le polemiche su Inzaghi | Se avesse vinto la Champions sarebbe ancora all’Inter

Le polemiche su Inzaghi infuriano, alimentate dall’ipotesi che una vittoria in Champions avrebbe potuto cambiare il suo destino all’Inter. Mentre i nerazzurri cercano di lasciarsi alle spalle una stagione difficile, Biasin prova a spegnere le polemiche con parole chiare e decise. Ma il dubbio resta: quanto avrebbe contato un successo europeo per la sua permanenza? La verità, forse, è ancora da scoprire.

Biasin prova a spegnere le polemiche su Inzaghi e l’addio all’Inter: le dichiarazioni. Mentre l ‘ Inter non sembra essersi scrollata di dosso le scorie di un finale di stagione che ha prosciugato energie fisiche e mentali. Intanto, in Italia tengono sempre banco le polemiche sull’addio di Simone Inzaghi. Le parole a Tutti Convocati: LE PAROLE – «Sul fatto che ci fosse un tentativo di accordo in corso lo han capito in tanti, il Ceo dell’ Al Hilal ha anche detto che non aveva firmato il contratto. Se l’Inter avesse vinto la finale, per quello che so io, Inzaghi sarebbe ancora tecnico dell’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com