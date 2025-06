Beukema in pole ma Conte sogna Kim o Skriniar

Il mercato si infiamma: mentre Beukema del Bologna sembra essere il favorito, Antonio Conte continua a sognare un colpo di grande classe come Kim Min Jae o Milan Skriniar. La trattativa tra Napoli e Bologna corre veloce, ma il tecnico leccese non perde tempo nel desiderio di rinforzare la difesa. Restate sintonizzati, perché i prossimi giorni potrebbero riservare sorprese importanti per il futuro dell'intero campionato.

Gazzetta dello Sport: “Il Napoli di Conte riparte dalla difesa: nel mirino Beukema, Gatti e Kiwior” - Il Napoli di Antonio Conte punta sulla difesa per rinforzare le proprie ambizioni. Con nomi come Beukema, Gatti e Kiwior nel mirino, il mantra "solidità prima di tutto" si fa manifesto in un calcio italiano sempre più attento a costruire squadre robuste.

