Bertinoro centri estivi | il Comune garantisce il voucher a tutte le famiglie richiedenti

Bertinoro dimostra ancora una volta il suo sostegno alle famiglie, garantendo il voucher per i centri estivi 2025 a tutte le richieste. Il Comune, infatti, ha annunciato che la graduatoria sarà interamente scorsa, assicurando equità e supporto concreto. Tutte le famiglie che hanno fatto domanda potranno dunque contare su questa importante misura di aiuto, confermando l’impegno di Bertinoro nel promuovere un’estate serena e accessibile per tutti i bambini.

Il Comune di Bertinoro prosegue il proprio impegno concreto a favore delle famiglie, annunciando che la graduatoria di coloro che hanno richiesto i voucher per la frequenza ai centri estivi convenzionati per l'anno 2025 verrà interamente scorsa. Tutte le famiglie che hanno fatto richiesta di.

