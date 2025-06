Bersagli incrociati Israele-Iran | in sei giorni Tel Aviv ha colpito 1.100 obiettivi Teheran ha lanciato 400 dei suoi duemila vettori

In un conflitto rapido e senza precedenti, Israele e Iran si fronteggiano in un’operazione strategica che ha colpito circa 1.100 obiettivi in soli sei giorni. Mentre Tel Aviv mira a neutralizzare comandanti, sistemi missilistici e impianti nucleari, Teheran risponde con oltre 400 lanci dei suoi vettori. Un escalation che segna un nuovo capitolo di tensione nel Medio Oriente, lasciando il mondo in attesa di sviluppi decisivi.

L'operazione prende forma a febbraio, in sei giorni Israele ha colpito 1.100 obiettivi, divisi in tre categorie: comandanti, settore missilistico, impianti nucleari. Teheran ha lanciato 400 dei suoi 2 mila vettori.

Il rilascio di Edan Alexander, dopo 580 giorni di detenzione, segna un momento cruciale nelle trattative tra Stati Uniti e Israele.

Bersagli incrociati fra Israele e Iran: in 6 giorni Tel Aviv ha colpito 1.100 obiettivi, Teheran ha lanciato 400 dei suoi 2 mila vettori; Cancellati colloqui Usa-Teheran su nucleare.Putin a Trump: Pronto a mediare tra Israele e Iran - Israele: nessun obiettivo escluso, compresa la Guida Suprema Khamenei; Mappa inedita: gli obiettivi iraniani colpiti da Israele.

Bersagli incrociati fra Israele e Iran: in 6 giorni Tel Aviv ha colpito 1.100 obiettivi, Teheran ha lanciato 400 dei suoi 2 mila vettori - 100 obiettivi, divisi in tre categorie: comandanti, settore missilistico, impianti nucleari.

