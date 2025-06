Bergamo spinge gli studenti verso gli Its | una borsa di studio per chi si iscrive al primo anno

Bergamo investe nel futuro dei giovani, spingendoli verso l'eccellenza formativa con una straordinaria opportunità. La Camera di Commercio di Bergamo, tramite Bergamo Sviluppo, mette a disposizione 100.000 euro in borse di studio dedicate agli studenti under 24 che scelgono di intraprendere un percorso ITS Academy nella provincia. Un'occasione imperdibile per costruire un domani di successo, ecco perché non bisogna lasciarsela sfuggire!

La Camera di commercio di Bergamo, attraverso la propria azienda speciale Bergamo Sviluppo, mette a disposizione un fondo di 100.000 euro che saranno concessi sotto forma di borse di studio agli studenti che si iscrivono al primo anno di un corso di Istruzione Tecnologica Superiore (ITS Academy) nella provincia di Bergamo. Il bando si rivolge agli studenti di età non superiore ai 24 anni che nel 2025 si iscrivono al primo anno di un corso ITS nella provincia di Bergamo. La borsa di studio ammonta a 800 euro, ma è prevista una premialità di 500 euro nel caso di studenti che risiedono in un comune distante oltre 25 km dalla sede del corso. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Bergamo spinge gli studenti verso gli Its: una borsa di studio per chi si iscrive al primo anno

