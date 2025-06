Bergamo capitale del fumetto e dei videogame in Fiera torna il Comicon

Bergamo si conferma come la capitale italiana del fumetto e dei videogame, ospitando la terza edizione di Comicon dal 20 al 22 giugno alla Fiera di Bergamo. Con circa 200 ospiti internazionali, 200 eventi e 7 mostre, l’evento promette un’esperienza indimenticabile per appassionati e curiosi. Dopo il grande successo dell’edizione 2024, che ha attirato 35mila visitatori, questa nuova edizione si prospetta un appuntamento imperdibile per la cultura pop e il mondo dei fumetti.

Bergamo. Circa 200 ospiti di caratura internazionale, 200 eventi e 7 mostre. Bergamo torna capitale del fumetto e della cultura pop con la terza edizione di Comicon, dal 20 al 22 giugno alla Fiera di Bergamo. Ideato e realizzato da Visiona in partnership con Promoberg, l’evento è stato presentato nella mattinata di giovedì 18 giugno nel polo fieristico di via Lunga. Forte del successo dell’edizione 2024, che aveva accolto 35mila visitatori, Comicon segna l’inizio dell’estate in città con un ricco cartellone accompagnato da un fitto programma di appuntamenti. Tre giorni di fumetti, mostre, giochi, videogiochi, anime e manga, cosplay, cinema e serie tv, concerti e attività young divisi nelle diverse aree tematiche che apriranno le porte a un’edizione che si annuncia intensa come evoca la città immaginata nel poster ufficiale dell’edizione 2025 firmato da Gigi Cavenago, uno degli artisti italiani più apprezzati dell’ultimo decennio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Bergamo capitale del fumetto e dei videogame, in Fiera torna il Comicon

In questa notizia si parla di: bergamo - capitale - fumetto - fiera

Gorle capitale dell’aerobica: Bergamo sogna al Campionato nazionale assoluto - Gorle si prepara a diventare la capitale dell'aerobica, accogliendo il campionato nazionale assoluto nel suggestivo PalaLovato.

Bergamo capitale del fumetto e dei videogame, in Fiera torna il Comicon; COMICON Bergamo 2025: parte l'evento più pop del Nord Italia, grande attesa per Giancarlo Esposito; Dai fumetti ai videogame, torna Comicon alla Fiera di Bergamo.

Bergamo torna capitale del fumetto con il terzo Comicon - International Pop Culture Festival, al via domani con il fumettista Tanino Liberatore e il disegnatore di V fo ... Lo riporta ansa.it

Al via 'Comicon Bergamo', grande attesa per Giancarlo Esposito - Dal 20 al 22 giugno, tra gli ospiti anche i il cantautore e stand up comedian Ghemon Bergamo torna capitale del fumetto e della cultura pop con la terza edizione di Comicon - Riporta adnkronos.com