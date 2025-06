Benvenuti in via Einaudi Buche grandi come crateri | Trappole per automobilisti

benvenuti in via Einaudi, un vero e proprio incubo per automobilisti e cittadini, con buche enormi e asfalto sconnesso che mettono a rischio sicurezza e tranquillità. Questa situazione, che si trascina da anni, riflette un degrado che richiede interventi urgenti e concreti. Abbiamo il dovere di chiedere alle autorità azioni immediate per ripristinare questa arteria fondamentale e ridare dignità a un quartiere martoriato.

Buche come voragini, asfalto mangiato dal tempo, giunti dei bypass a pezzi: benvenuti all’interno dell’infernale viabilità portuale. Il cuore di questo degrado vergognoso è sicuramente via Einaudi, una strada molto trafficata dai mezzi pesanti e ridotta davvero in condizioni penose (e con essa anche le strade collegate, via Ancona e via del Lavoro in particolare). Una storia che va avanti da anni di cui il Carlino si è spesso occupato. Abbiamo deciso di aggiornare lo stato delle cose, con particolare attenzione su via Einaudi. Un problema di cui si è occupato anche il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Ancona: "Denunciamo con forza una situazione ormai insostenibile per tutti i lavoratori e operatori del porto di Ancona, in particolare nella zona di via Einaudi e via Vanoni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Benvenuti in via Einaudi. Buche grandi come crateri: "Trappole per automobilisti"

