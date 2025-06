Benoni Ambarus saluta Roma Leone XIV spedisce a Matera il vescovo dei poveri

Benoni Ambarus, un uomo di grande fede e dedizione, lascia Roma per assumere un nuovo ruolo come arcivescovo di Matera-Irsina e vescovo di Tricarico, nominato da Papa Leone XIV il 18 giugno. Nato in Romania nel 1974, dal 2021 si è distinto come vescovo ausiliario con delega alla Diaconia della carità. A marzo 2025, il suo cammino spirituale e pastorale continuerà a ispirare e guidare le comunità che incontrerà.

Benoni Ambarus lascia Roma e diventa arcivescovo di Matera-Irsina e vescovo di Tricarico. La nomina da parte di papa Leone XIV è arrivata il 18 giugno. Nato in Romania nel 1974, è vescovo ausiliario con delega alla Diaconia della carità dal 2021.

