Benigni torna in autunno su Rai 1 con un monologo su San Pietro

Roberto Benigni si prepara a sorprendere il pubblico questa autunno su Rai 1 con un monologo dedicato a San Pietro, promettendo un evento di grande impatto e riflessione. Dopo il successo di "Il Sogno", l’attore premio Oscar ritorna sulla scena televisiva italiana, consolidando il suo talento unico nel raccontare storie profonde e coinvolgenti. La sua presenza sul piccolo schermo si preannuncia imperdibile: preparatevi a vivere un momento indimenticabile.

Roberto Benigni torna a sorpresa nei palinsesti Rai in autunno. Dopo lo spettacolo ‘Il Sogno’, dedicato all’Europa e andato in onda in diretta il 19 marzo in prima serata sulla rete ammiraglia, l’attore premio Oscar farà ritorno in televisione – sempre su Rai 1 – con un monologo su San Pietro che, probabilmente, verrà trasmesso a dicembre. Lo riporta l’ Ansa. Articolo completo: dal blog Lettera43. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Benigni torna in autunno su Rai 1 con un monologo su San Pietro

In questa notizia si parla di: benigni - torna - autunno - monologo

Roberto Benigni torna stasera su Rai 1: sarà ospite di Bruno Vespa a Cinque Minuti - Questa sera, Roberto Benigni torna su Rai 1 per condividere un momento speciale con il pubblico: ospite di Bruno Vespa a "Cinque Minuti", presenterà il suo attesissimo nuovo libro, *Il Sogno*.

Stasera, martedì 3 giugno, tornano #LeIene alle 21.15 su Italia1! Vai su Facebook

Benigni torna in autunno su Rai 1 con un monologo su San Pietro; Benigni in autunno su Rai1 con un monologo su San Pietro; Benigni in autunno su Rai1 con un monologo su San Pietro.

Roberto Benigni torna su Rai 1: in autunno in programma un monologo su San Pietro - Dopo la serata dedicata all'Europa, Il Sogno, andata in onda a marzo, il premio Oscar per la Vita è bella tornerà - Come scrive msn.com

Benigni torna in autunno su Rai 1 con un monologo su San Pietro - A marzo è andata in onda la serata ‘Il Sogno’, dedicata all’Europa. Si legge su msn.com