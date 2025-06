Benigni in autunno su Rai1 con un monologo su San Pietro

Preparati a un autunno all'insegna dell’arte e della riflessione: Roberto Benigni, il celebre premio Oscar, torna su Rai1 con un monologo sorprendente dedicato a San Pietro. Dopo il successo de "Il Sogno" e in attesa di nuove emozioni, il comico e attore toscano ci guiderà in un viaggio tra fede, cultura e umorismo, lasciandoci ancora una volta senza parole. Un appuntamento imperdibile per riscoprire la grandezza della nostra storia e spiritualità.

È Roberto Benigni la sorpresa dei nuovi palinsesti Rai: dopo la serata dedicata all'Europa, Il Sogno, andata in onda a marzo, il premio Oscar tornerà - probabilmente a dicembre, a quanto si apprende - con un monologo su San Pietro.

