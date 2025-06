Beni durevoli a Bergamo una spesa di 15,5 miliardi

A Bergamo, i beni durevoli raggiungono una spesa totale di 155 miliardi di euro, con un importo medio annuo di 3.193 euro per famiglia. L’auto si conferma protagonista, prediletta soprattutto tra i veicoli usati, mentre l’elettronica registra un calo nelle preferenze. Un quadro che rivela come le abitudini di consumo stiano evolvendosi velocemente, plasmando il futuro degli acquisti nella città .

OSSERVATORIO FINDOMESTIC. Importo medio annuo per famiglia di 3.193 euro. L'auto al top degli acquisti, soprattutto i modelli usati. In calo l'elettronica.

La passione dei viterbesi per i beni durevoli: primi nel Lazio per crescita della spesa - Nel 2024, i viterbesi si distinguono per la loro passione per i beni durevoli, contribuendo significativamente alla crescita della spesa nel Lazio.

