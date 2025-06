Benevento un mosaico da comporre | un ‘immortale’ come vice Auteri il collaboratore tecnico sarà sannita

Benevento si prepara a ricostruire un mosaico da 8216—un simbolo di rinascita e speranza. Dopo un periodo di sfide e incertezze, la squadra affronta la difficile ripartenza, puntando sui giovani e su quei pochi che hanno risposto presente. Tra dubbi e possibilità, il futuro si disegna tra anticipi di ripensamenti e nuove strategie. La domanda ora è: quale sarà il prossimo passo in questa intricata partita?

Ripartire da zero con la consapevolezza, o la quasi certezza, di ripartire da blocco dei giovani e da quel gruppo che non risponde alla voce 'dissidenti', quelli che si sono fatti vedere a cancello chiuso e sono spariti a porte aperte. Ma potrebbe esserci qualche ripensamento dell'ultima ora. Basti guardare alle voce Borello, Ferraro, Veltri e Tosca, gli unici 4 che hanno risposto alla convocazione della societa' rispettando l'impegno e si stanno allenando con Toto, promosso in prima squadra. Una decisione che potrebbe portarli a rientrare ed essere ancora parte del progetto.