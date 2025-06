Ben Seghir Juve Gazzetta spunta anche il nome del gioiellino del Monaco per l’attacco del futuro! Tutti i dettagli e il possibile costo

Il futuro della Juventus potrebbe brillare grazie a un talento emergente: Ben Seghir, il gioiellino del Monaco nato nel 2005. La Gazzetta dello Sport svela i dettagli di questa possibile operazione e il costo stimato per portarlo in bianconero. La Juve non smette di cercare promesse da lanciare, e questo giovane promettente potrebbe essere il prossimo grande investimento. Ma quali sono le prospettive e i margini di questa trattativa?

del classe 2005. Il calciomercato Juve è da sempre molto attento ai talenti in rampa di lancio, tanto nel panorama italiano quanto in quello europeo. È il caso di Ben Seghir, classe 2005 di proprietà del Monaco. Nel corso dell’ultima stagione con il club monegasco ha collezionato 45 presenze e messo a segno 9 reti. Il marocchino ha un contratto fino al 2027 e una valutazione di mercato di circa 30 milioni di euro. Lo riporta la Gazzetta dello Sport. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ben Seghir Juve (Gazzetta), spunta anche il nome del gioiellino del Monaco per l’attacco del futuro! Tutti i dettagli e il possibile costo

