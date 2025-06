BELLAMA DI SERA IVA ZANICCHI AL FIANCO DI DIACO | GRAZIE MEDIASET PER IL PERMESSO

Bellama’ di sera, Iva Zanicchi si prepara a illuminare il palco di Rai2 accanto a Diaco, portando la sua energia e il suo talento in un’appendice serale di BellaMa’. La prima serata, in onda da settembre, promette emozioni, musica e interviste coinvolgenti, sfidando i grandi del panorama televisivo. Con questa novità, il varietà si afferma come l’appuntamento imperdibile della domenica: un mix di spettacolo e leggerezza che non vediamo l’ora di scoprire.

BellaMa', il varietà del pomeriggio di Rai2 ideato e condotto da Pierluigi Diaco, è stato premiato dalla Tv di Stato e da settembre avrà anche un'appendice in prima serata. Ogni domenica sera, nell'ottica di fronteggiare Fabio Fazio e il suo Che Tempo Che Fa, Diaco condurrà la versione deluxe della trasmissione pomeridiana tra canzoni e interviste. Al suo fianco ci sarà l'Aquila di Ligonchio. Iva Zanicchi conferma la sua presenza come ospite fissa all'Adnkronos e ringrazia Mediaset per l'autorizzazione concessa. Grazie a Mediaset che mi permette di andare, ancora sono legata a loro per tutto l'anno.

