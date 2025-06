Bellagio truffavano i turisti con il gioco delle tre carte | quattro persone allontanate per un anno

A Bellagio, il celebre incanto del Lago di Como si macchia di truffe ai danni dei turisti: quattro cittadini rumeni sono stati allontanati per un anno, dopo aver coinvolto passanti nel gioco delle tre carte e aver tentato di ingannarli. Un episodio che ricorda quanto sia importante rimanere vigili e tutelare la propria sicurezza anche nelle località più affascinanti. La legalità vince sempre sui trucchetti dei malintenzionati.

Quattro rumeni allontanati da Como per truffa: coinvolgevano i passanti nel gioco delle tre carte a Bellagio.

