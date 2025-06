Belinelli | Lo scudetto? Ho gioito come per l' Nba Da Achille l' ultima spinta

Belinelli, il veterano che ha vissuto l’emozione di un scudetto come se fosse un titolo NBA, rivive ogni istante di questa stagione memorabile. A 39 anni, con la stessa passione di sempre, ripercorre le sfide della Virtus, svelando un mix di serenità e determinazione. La sua riflessione finale apre uno spiraglio di incertezza e speranza: "Finire così sarebbe perfetto, vedremo..."

Il 39enne ripercorre la stagione della Virtus: "Prima di gara-3 siamo andati da Polonara. Non ho più nulla da dimostrare. Finire così sarebbe perfetto, vedremo.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Belinelli: "Lo scudetto? Ho gioito come per l'Nba. Da Achille l'ultima spinta"

In questa notizia si parla di: belinelli - scudetto - gioito - achille

Achille Polonara è campione d'Italia e fa festa con Belinelli in videochiamata. Virtus Bologna in campo con il suo nome vince lo scudetto a Brescia - Achille Polonara, il vero eroe di questa stagione, ha conquistato il suo primo scudetto con Virtus Bologna, condividendo la gioia con un videochiamata a Belinelli.

Belinelli: Lo scudetto? Ho gioito come per l'Nba. Da Achille l'ultima spinta; Belinelli: “Lo scudetto per Polonara la ciliegina sulla torta della mia carriera. Ritiro? Forse”; Belinelli: «Questa vittoria è per Achille. Smettere? Non so ancora».

Virtus Bologna, Polonara ha abbracciato la coppa dello scudetto: gliel'hanno portata Belinelli, Pajola e Shengelia - Ogni promessa è un debito e i compagni di squadra della Virtus hanno portato la coppa dello scudetto da Achille Polonara, ricoverato al Sant'Orsola Malpighi ... Si legge su sport.virgilio.it

Belinelli e Hackett: "Emozioni fortissime, questo scudetto è dedicato ad Achille Polonara. Gli siamo tutti vicini" - Marco Belinelli e Daniel Hackett dedicano la vittoria del titolo ad Achille Polonara, ricoverato dopo la diagnosi di leucemia mieloide. Lo riporta eurosport.it