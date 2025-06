Beffa O’Riley super offerta dal Napoli | che fa la Roma?

Il Napoli si prepara a sfidare la Roma con un’offerta che potrebbe scuotere il mercato. La squadra partenopea punta a rafforzarsi con investimenti mirati, mentre la Roma, forte di una triade di tecnici esperti e influenti, si muove strategicamente sul campo. Con l’obiettivo di conquistare la tanto desiderata Champions League, le prossime mosse saranno decisive: tra tracce di Yuri Alberto e altre sorprese, il calcio italiano si appresta a vivere un’estate di grande tensione e adrenalina.

Basi importanti quelle gettate dalla Roma in questo giugno, posto che la triade Gasperini-Ranieri-Massara è decisamente composta da uomini veri, intelligenti, con esperienza e con capacità persuasive importanti sui giocatori. Serve un mercato di livello ora per poter lanciare il club verso la conquista di una Champions League che manca da troppo tempo, ma complici i paletti UEFA non sarà facile muoversi. Si pensa Yuri Alberto per l’attacco e Wesley per la fascia destra, mentre non giungono buone notizie sul fronte O’Riley. Con Gourna-Douath difficile da riportare nelle capitale ed un Paredes che ha detto sì al Boca Juniors, la Roma necessità di nuova linfa in mediana, e quello del classe 2000 è il nome più caldo in tal senso, soprattutto su spinta di un Gasperini che lo apprezza da oltre un anno e lo voleva all’Atalanta. 🔗 Leggi su Sololaroma.it