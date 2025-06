Beetlejuice Beetlejuice | la recensione del sequel con Michael Keaton

Il ritorno di Beetlejuice, il film di Tim Burton con Michael Keaton, conquista il grande schermo nel sequel disponibile su Sky Cinema e NowTV. Ambientato nel 2024, questa avventura rivede Lydia Deetz adulta, ora medium in un show televisivo, alle prese con nuove sfide e amici improbabili. Tra nostalgia e sorprese, il film riesce a catturare l’immaginazione di vecchi e nuovi fan, dimostrando che alcune icone sono destinate a vivere per sempre. Un must da non perdere!

Beetlejuice Bettlejuice, sequel dell’iconico film di Tim Burton con Michael Keaton, è disponibile su Sky Cinema e NowTv. Presentato alla 81ÂŞ Mostra del Cinema di Venezia, il film è ambientato nel 2024 e vede tra le protagoniste Lydia Deetz, ormai adulta, che lavora come medium in uno show televisivo capitanato dal suo compagno Roy. A seguito della morte del padre, Lydia torna insieme a Roy, alla matrigna Delia e la figlia Astrid, alla celebre Ghost House, con l’intenzione di venderla. Ad attenderli lì, però, non ci sarĂ solo Beetlejuice, ancora invaghito di Lydia. Ulteriori e nuovi pericoli sono infatti pronti a mettere a rischio l’intera famiglia Deetz. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Beetlejuice Beetlejuice: la recensione del sequel con Michael Keaton

In questa notizia si parla di: beetlejuice - sequel - michael - keaton

Guida TV Sky Cinema e NOW: Beetlejuice Beetlejuice, Lunedi 16 Giugno 2025 Lunedi 16 Giugno i canali Cinema di Sky (e in streaming su NOW) offrono una serata di grande cinema con titoli per ogni gusto, spaziando tra dramma, azione, thriller, animazione Vai su Facebook

Beetlejuice, Beetlejuice: il ritorno dell'iconico duo Tim Burton e Michael Keaton: la nostra opinione; Beetlejuice Beetlejuice: curiosità e tutto quello che c'è da sapere su Beetlejuice 2 di Tim Burton; Beetlejuice 2? Fa troppo ridere secondo Michael Keaton.

Beetlejuice Beetlejuice, Michael Keaton scatena il caos su Sky Cinema Uno e NOW - Michael Keaton, Winona Ryder e Catherine O'Hara sono ancora una volta alle prese con spiriti dell'Aldilà in Beetlejuice Beetlejuice, questa sera su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW. comingsoon.it scrive

“Beetlejuice Beetlejuice”, stasera in tv l’atteso ritorno dello “Spiritello Porcello” - Dopo un’inaspettata tragedia familiare, tre generazioni della famiglia Deetz tornano a casa a Winter River. Come scrive msn.com