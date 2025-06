Beccato col cellulare escluso dall’esame di Stato uno studente sannita

Un episodio che sta facendo discutere in tutta Italia: un giovane studente beneventano del Liceo Classico ‘Pietro Giannone’ è stato escluso dall’esame di Stato dopo essere stato sorpreso con il cellulare. La scena ha acceso un acceso dibattito sul rispetto delle regole e sulla preparazione dei futuri cittadini. La commissione, riunitasi immediatamente, ha preso decisioni che potrebbero cambiare il suo percorso scolastico e lasciare un segno indelebile sulla sua carriera.

Un giovane maturando del Liceo Classico 'Pietro Giannone' di Benevento sarebbe incorso in un episodio che sta facendo molto discutere in queste ore e che ha comportato seri provvedimenti da parte della Commisisone d'esame. Il giovane infatti, durante la prima prova tenutasi ieri, sarebbe stato trovato in possesso di un cellulare, poi sequestrato da un commissario esterno. L'intera commissione si poi riunita fino a tarda sera per redigere il relativo verbale. Stamani il giovane – che, secondo voci raccolte, sarebbe un bravo studente – si è recato presso l'istituto Calandra (attuale sede d'esame per il Liceo Classico) e si è visto rifiutare l'ingresso in aula e la partecipazione alla prova odierna.