Beautiful streaming replica puntata 19 giugno 2025 | Video Mediaset

Non perdere l’appuntamento di oggi con Beautiful, la soap americana più amata! Il 19 giugno 2025, una puntata ricca di emozioni: Ridge svela a Thorne le ultime volontà di Eric, mentre Bridget fa il suo ingresso. Vuoi rivivere ogni momento? Ecco il video Mediaset in streaming, perfetto per non perdere neanche un dettaglio. Rilassati e lasciati coinvolgere dalle storie di nemici, amori e segreti che rendono Beautiful irresistibile.

Nuovo appuntamento oggi – giovedì 19 giugno – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Ridge spiega a Thorne che Eric è allo stadio finale della sua malattia, ma che non vuole che si sappia perché non vuole essere commiserato. Nel frattempo, è arrivata anche Bridget da N.Y. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Beautiful streaming, replica puntata 19 giugno 2025 | Video Mediaset

