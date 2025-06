Bayern Monaco v Boca Juniors | formazione statistiche e anteprima

Preparati a scoprire tutto sulla sfida tra Bayern Monaco e Boca Juniors: formazione, statistiche e anteprima di un match che promette emozioni intense. Con Neuer e i suoi compagni pronti a dimostrare il loro valore, questa partita sarà un banco di prova cruciale per entrambe le squadre in una fase decisiva della competizione. Restate con noi per non perdere neanche un dettaglio di questa attesa sfida che potrebbe scrivere nuove pagine nella storia del calcio internazionale.

2025-06-19 12:33:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Anteprima della partita per Bayern Monaco contro Boca Juniors. Manuel Neuer sa che il Bayern Monaco non può permettersi di sottovalutare Boca Juniors in quanto affrontano un test molto più difficile nella loro partita di Coppa del Mondo del secondo club. Il Bayern ha schiacciato Auckland City 10-0 nell’apertura del Gruppo C, Jamal Musiala ha segnato una tripletta mentre Kingsley Coman, Michael Olise e Thomas Muller hanno trovato la rete due volte in una partita che ha visto il terzino destro Sacha Boey aprire il suo account per il club. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Sané Bayern Monaco, Eberl sull’offerta per il rinnovo: «Conosce la nostra proposta e i nostri desideri, dipende da lui» - Lerry Sané è al centro di speculazioni riguardanti il suo futuro al Bayern Monaco. Con il contratto in scadenza la prossima estate, il direttore sportivo Eberl ha dichiarato: «Conosce la nostra proposta e i nostri desideri, dipende da lui».

