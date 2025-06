Battlefield Next è in arrivo la nuova fase dei Playtest con la Battle Royale?

Preparati a vivere un'esperienza ancora più coinvolgente: Battlefield Next 232 si appresta a entrare nella fase di playtest con la tanto attesa modalità battle royale. Mentre gli sviluppatori di Electronic Arts affinano ogni dettaglio, i playtester sono pronti a mettere alla prova questa evoluzione promettente. Con passi da gigante, il nuovo capitolo si avvicina sempre di più all’uscita ufficiale, suscitando grande entusiasmo tra i fan. I playtester…

Il nuovo capitolo di Battlefield si avvicina sempre di più all'annuncio ufficiale, mentre Electronic Arts continua a perfezionare i suoi test interni. Secondo quanto riportato da Insider Gaming e dall'affidabile Tom Henderson, Battlefield Next ha ufficialmente lasciato la fase di Pre-Alpha per entrare in Alpha, un traguardo importante che sottolinea la maturità del progetto e l'inizio di una nuova fase di test più avanzati. I Playtester coinvolti nel programma "Battlefield Labs" hanno notato il cambio di etichettatura del gioco e confermato un massiccio aggiornamento ai file interni, che include riferimenti espliciti alla tanto attesa modalità Battle Royale.

