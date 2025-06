Battiti Live 2025 su Canale 5 quando va in onda il programma con Ilary Blasi e Alvin dopo le registrazioni

Se sei curioso di scoprire quando andrà in onda su Canale 5 il tanto atteso programma "Battiti Live 2025" condotto da Ilary Blasi e Alvin, abbiamo ottime notizie! Dopo le registrazioni a Molfetta e la trasmissione in diretta radio e tv, il debutto televisivo della prima puntata è fissato per lunedì 7 luglio. Non perdere l'appuntamento: preparati a vivere un’estate all'insegna della musica e dell'energia!

Partito Cornetto Battiti live 2025, che si tiene a Molfetta dal 18 al 22 giugno. Tutte le puntate, condotte da Ilary Blasi e Alvin con Nicolò De Devitiis, saranno trasmesse in diretta sulle frequenze di Radio Norba e Radio Norba Tv (canale 11 e 730 di Sky ) e, da luglio, in prima serata su Canale 5, con repliche su La 5 e Mediaset Extra. Fanpage.it è in grado di anticipare che la data della prima messa in onda su Canale 5 è lunedì 7 luglio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

