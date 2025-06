Battipaglia furto di una carrozzina per disabili | trovato il responsabile

Lo scorso venerdì 13 giugno, gli agenti di Battipaglia hanno smascherato un responsabile del furto di una preziosa carrozzina per disabili, grazie a indagini mirate e alle immagini di videosorveglianza. Il tempestivo intervento ha permesso di rintracciare e deferire in stato di libertà un cittadino marocchino, responsabile di ricettazione. La sicurezza della comunità resta la priorità, dimostrando come la collaborazione tra forze dell’ordine e cittadini possa ottenere risultati concreti e immediati.

Nella serata di venerdì 13 giugno, durante un servizio di controllo del territorio, gli Agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia hanno deferito in stato di libertà un cittadino marocchino, per il reato di ricettazione. Le indagini condotte dagli operatori, supportate dalle immagini del sistema di videosorveglianza, hanno permesso di riconoscere e rintracciare il soggetto che aveva una carrozzina per disabili precedentemente rubata, il cui furto era stato denunciato presso la Stazione dei Carabinieri di Battipaglia. La Questura di Salerno ribadisce il proprio costante e determinato impegno nel controllo del territorio, a tutela della sicurezza e della tranquillità pubblica. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Battipaglia, furto di una carrozzina per disabili: trovato il responsabile

