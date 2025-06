batteri resistenti agli antibiotici in toscana la situazione migliora

In Toscana, la battaglia contro i batteri resistenti agli antibiotici sembra dare frutti incoraggianti. Secondo il recente rapporto dell’Agenzia Regionale Sanità , i segnali di miglioramento sono evidenti grazie a strategie mirate e a un uso più responsabile dei farmaci. Questa evoluzione testimonia come l’impegno condiviso possa portare a risultati concreti, rafforzando la salute pubblica. Raccogliamo i frutti di un uso più appropriato dei farmaci e della stretta...

Firenze, 19 giugno 2025 - Buoni segnali sul fronte dei batteri resistenti agli antibiotici in Toscana, indice di un'azione condotta su vari fronti. E’ quanto emerge dall’ultimo rapporto dell’Agenzia Regionale SanitĂ (Ars) “L’antibiotico – resistenza e l’uso di antibiotici in Toscana nel 2024” presentato all’ottava edizione di “Antimicrobico-resistenza: cure e ambiente”. "Raccogliamo i frutti di un uso piĂą appropriato dei farmaci e della stretta sorveglianza attuata dagli ospedali" evidenzia il presidente della Tiscana, Eugenio Giani. In Toscana si usano infatti meno antibiotici rispetto alla media europea: le dosi giornaliere consumate ogni mille abitanti sono 16,3 rispetto a 22,4 in Italia (nel 2023) e 19,4 in Europa. 🔗 Leggi su Lanazione.it