Battaglia legale milionaria tra Chiara Ferragni e Safilo dopo la rescissione del contratto | chiesti 5,9 milioni per risarcimento danni

La battaglia legale tra Chiara Ferragni e Safilo si infiamma, svelando uno scontro da milioni di euro che coinvolge il mondo dello spettacolo e dell’industria dell’occhialeria. Dopo il controverso Pandoro Gate, la rescissione del contratto ha scatenato una guerra giudiziaria senza precedenti, con richieste di risarcimento record. Ma cosa accadrà ora in questa sfida che rischia di riscrivere i confini tra influencer e grandi aziende?

Se Safilo fa la guerra a Chiara Ferragni, l’influencer risponde dichiarando guerra a Safilo. L’azienda di ottica ha intentato una causa di risarcimento danni da 5,9 milioni di euro nei confronti dell’imprenditrice. E lei, a sua volta, tramite Fenice, la Srl che porta il suo nome, ha chiesto 3,65 milioni a Safilo per «importi dovuti». L’azienda di occhiali avrebbe deciso per la rescissione del contratto con Fenice dopo il celebre Pandoro Gate, che aveva portato l’influencer a pagare una multa multimilionaria per pratica commerciale scorretta. Per tutta risposta, l’azienda di Ferragni ha rifiutato la legittimità del recesso, chiedendo a sua volta un risarcimento. 🔗 Leggi su Open.online

