Bassetti su Mbappè | Gastrointerite il rischio è per i reni

La gastroenterite, spesso sottovalutata come infezione transitoria, può nascondere rischi seri per la salute, specialmente nei casi più acuti. La recente situazione di Kylian Mbappé, ricoverato a Miami per una forma grave di questa malattia durante il Mondiale per club, evidenzia l’importanza di non sottovalutare i sintomi. A commentare la vicenda è Matteo Bassetti, direttore del reparto Malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, che mette in guardia sui rischi legati alla gastroenterite.

Le gastroenteriti, spesso considerate infezioni passeggere, possono in realtà rappresentare un serio problema clinico, soprattutto nei casi più acuti. Lo dimostra il recente ricovero a Miami del fuoriclasse del Real Madrid, Kylian Mbappé, colpito da una forma acuta mentre partecipava al Mondiale per club con la sua squadra. A commentare la vicenda è Matteo Bassetti, direttore del reparto Malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, interpellato dalla AdnKronos Salute. "Le gastroenteriti possono essere davvero impegnative e ci sono tantissimi microrganismi a generare queste infezioni che colpiscono il tratto gastroenterico. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it