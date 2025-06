Basket femminile perché per l’Italia il primo posto nel girone sarebbe determinante | come cambierebbe il tabellone

Il basket femminile italiano si sta preparando a un momento cruciale: conquistare il primo posto nel girone agli Europei potrebbe cambiare radicalmente il tabellone e le sorti del torneo. Dopo aver raggiunto i quarti di finale per la prima volta in otto anni, le azzurre puntano alla vetta, ma ogni passo verso la Lituania, quale sarà la sfida decisiva, rivela quanto questa posizione possa fare la differenza per il cammino e le ambizioni della nostra nazionale.

Italia già ai quarti di finale degli Europei, dunque. Un colpo che non riusciva da otto anni, e che è stato realizzato dalle azzurre con le vittorie, diversamente sudate, contro Serbia e Slovenia. E tutto questo apre già prospettive importanti verso la sfida contro la Lituania che varrà il primo posto. Una prima posizione che forse mai come questa volta ha un significato diverso a seconda del raggiungimento o meno. Questo perché bisogna andare a vedere cosa c'è dall'altra parte della barricata, vale a dire nel girone A con cui, al Pireo, l'Italia s'incrocerà . Al momento, infatti, la Francia è in testa con 2 vittorie e 0 sconfitte, e non c'è più possibilità che possa essere superata perché anche in caso di arrivo a tre al comando (cioè di improbabile sconfitta con la Svizzera, la squadra più debole della competizione) il conto sarebbe di 2-0 con Turchia (71-69) e Grecia (92-56).

In questa notizia si parla di: italia - primo - posto - girone

