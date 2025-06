Basket femminile l’Italia punta al bis con la Slovenia con i quarti di finale all’orizzonte

Dopo l'entusiasmante esordio contro la Serbia, l'Italia del basket femminile si prepara a un altro appuntamento chiave a Bologna. La sfida contro la Slovenia potrebbe consacrare le azzurre ai quarti di finale, un obiettivo fondamentale per mantenere vivo il sogno europeo. Un risultato positivo rafforzerebbe la fiducia e proietterebbe il team verso traguardi ancora più prestigiosi. La Nazionale è pronta a dare il massimo: il successo dipende anche da voi!

Ventiquattro ore dopo il favoloso esordio contro la Serbia, l’Italia torna subito in campo agli Europei di basket femminile a Bologna per una sfida che è forse ancora più importante di quella di ieri. Le azzurre affrontano la Slovenia in un match che può dare la certezza della qualificazione ai quarti (accedono le prime due di ogni girone) e sprecare la strepitosa vittoria di ieri sarebbe veramente deleterio per la squadra di coach Capobianco. L’Italia non solo ha vinto, ma soprattutto ha convinto contro una Serbia che sta sicuramente rinnovandosi, ma che comunque rimane una delle migliori nazionali in Europa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket femminile, l’Italia punta al bis con la Slovenia con i quarti di finale all’orizzonte

