Basket femminile Capobianco | Ora inizia il nostro viaggio Pasa | Contenta ma è merito della forza che ci diamo a vicenda

Il basket femminile italiano vive un momento di grande entusiasmo, e Capobianco ci guida tra emozioni e successi. Dopo aver conquistato i quarti di finale agli Europei con un‚Äôemozionante vittoria sulla Slovenia, l‚ÄôItalia dimostra di avere il cuore e la forza per affrontare ogni sfida. √ą il momento di celebrare questa squadra straordinaria, che con determinazione e passione sta scrivendo una pagina importante del nostro sport. E il viaggio continua‚Ķ

Tempo di felicit√† dopo il brivido per la Nazionale azzurra. L‚ÄôItalia √® ai quarti di finale degli Europei femminili con 40? di anticipo dopo il 77-66 sulla Slovenia, vissuto con un brivido enorme dopo 20? da spettacolo vero. E a parlarne in conferenza stampa √® Andrea Capobianco: ‚Äú Congratulazioni alla Slovenia. Alla squadra, al coach. E‚Äô stato un match duro, dalla grande intensit√† nei primi due quarti. Nel secondo tempo abbiamo avuto dei problemi nel gestire il ritorno veemente della Slovenia ma siamo stati bravi negli ultimi possessi, tornando a dare la palla dentro con continuit√† per aprire la loro difesa ‚Äú. 🔗 Leggi su Oasport.it ¬© Oasport.it - Basket femminile, Capobianco: ‚ÄúOra inizia il nostro viaggio‚ÄĚ. Pasa: ‚ÄúContenta, ma √® merito della forza che ci diamo a vicenda‚ÄĚ

