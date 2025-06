Basket femminile | Belgio e Spagna esordio vincente La Lituania batte la Serbia

Dopo un'apertura emozionante, la seconda giornata degli Europei 2025 di basket femminile si conferma ricca di sorprese e risultati sorprendenti. Belgio e Spagna esordiscono con vittorie convincenti, mentre la Lituania sorprende battendo la Serbia, dimostrando di essere una squadra da tenere d’occhio. Le partite si giocano tra Bologna, Brno, Pireo e Amburgo, regalando agli appassionati momenti intensi e spettacoli indimenticabili. È solo l’inizio di questa avventura, e il meglio deve ancora venire.

Seconda giornata degli Europei 2025 di basket femminile e dopo che ieri si erano disputati i primi match dei gironi A e B, oggi è stata la volta degli esordi per i gironi C e D, mentre per i primi due gruppi era già il momento delle seconde, e già decisive, sfide. Le partite dei quattro gironi si disputano tra Bologna, Brno, Pireo e Amburgo. Come detto, oggi si sono disputati i primi match del Gruppo C, che comprende le campionesse in carica del Belgio, la Cechia, il Montenegro e il Portogallo. Il primo incontro è stato Cechia-Montenegro con le ceche che fin dal primo quarto hanno mostrato un livello di basket superiore, chiudendo i primi dieci minuti già sul +11.