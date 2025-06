Bari otto indagati per gli appalti della sanità e della scuola | Corrotti con 56 quintali di legna

A Bari, otto persone sono state perquisite nell’ambito di un'inchiesta che smaschera un articolato sistema di corruzione e truffa negli appalti sanitari e scolastici, coinvolgendo pubblici ufficiali e imprenditori. Le accuse spaziano dal falso alla turbata libertà degli incanti, rivelando un vasto giro di influenze illecite che condizionava decisioni strategiche. Le indagini della Guardia di Finanza hanno portato alla luce un sistema capillare di corruzione, dove la legalità è stata messa in discussione.

Otto persone sono state perquisite a Bari in un’indagine per corruzione sugli appalti della sanità. Sono tutti indagati in concorso anche per falso, turbata libertà degli incanti e traffico di influenze illecite. La Guardi di Finanza ha indagato su un sistema corruttivo fatto da pubblici ufficiali e imprenditori. Che condizionava gli appalti di due comuni della provincia di Bari. A favore della stessa persona. Secondo l’accusa l’imprenditore ha condizionato i requisiti di partecipazione di una gara per la realizzazione di una scuola primaria modulare. Ha anche ricevuto informazioni riservate prima della gara e ha simulato la verifica della fattibilità tecnica ed economica del progetto. 🔗 Leggi su Open.online

