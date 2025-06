Barelli sul terzo mandato per FI il discorso è chiuso

In un panorama politico in continua evoluzione, le priorità di Forza Italia si concentrano sulla stabilità e sull'ascolto delle esigenze dei cittadini. La questione del terzo mandato per i presidenti di regione, benché discussa, non rientra nel nostro programma e non rispecchia la volontà popolare. Per questo motivo, oggi, si mette fine alla discussione, aprendo una strada più chiara e condivisa verso il futuro del nostro Paese.

Forza Italia è sempre stata disponibile al dialogo e al confronto con i suoi alleati, specialmente nell'esecuzione del programma di Governo, che prevede anche di favorire l' inclusione dei migranti regolari. Il terzo mandato per i presidenti delle regioni, invece, non è parte del programma dell'esecutivo e, peraltro - come rilevano i sondaggi - trova contrari gli italiani. Per questo motivo, per Forza Italia, oggi, si mette fine alla discussione sul terzo mandato". Lo scrive in una nota Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Barelli, sul terzo mandato per FI il discorso è chiuso

In questa notizia si parla di: mandato - terzo - barelli - discorso

Stop al terzo mandato per De Luca: ecco le motivazioni della Consulta - Il divieto di terzo mandato per i presidenti delle regioni a statuto ordinario, incluso Vincenzo De Luca, è diventato immediatamente operativo.

Barelli, sul terzo mandato per FI il discorso è chiuso; Barelli, sul terzo mandato per FI il discorso è chiuso; Federnuoto, Barelli vince facile (77,70 per cento).

Barelli, sul terzo mandato per FI il discorso è chiuso - "Forza Italia è sempre stata disponibile al dialogo e al confronto con i suoi alleati, specialmente nell'esecuzione del programma di Governo, che prevede anche di favorire l'inclusione dei migranti re ... Da ansa.it

Terzo mandato, nuova lite nella maggioranza. Forza Italia: per noi discorso chiuso. E vuole riaprire sullo ius scholae - Il leader di Forza Italia Tajani: «Io non mi vengo per un piatto di lenticchie». corriere.it scrive