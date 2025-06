Barbara D' Urso torna in Rai? Per lei otto prime serate

Dopo un'assenza che ha lasciato il pubblico desideroso di novità, Barbara D'Urso si prepara a tornare protagonista della scena televisiva italiana. La stagione 2025/2026 potrebbe infatti segnare il suo grande ritorno in Rai con otto prime serate dedicate a un nuovo imperdibile show. Un ritorno atteso, che promette di catturare l’attenzione di milioni di telespettatori e di rivitalizzare il panorama televisivo. La sua presenza in questa nuova avventura televisiva...

La stagione televisiva 20252026 potrebbe segnare il ritorno sul piccolo schermo di Barbara D'Urso. Secondo l'indiscrezione di Davide Maggio, il nome della conduttrice comparrebbe nella "bozze dell’offerta tv 20252026 (in arrivo in CdA, seppur in via informale)". Sarebbe "previsto uno show in. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Barbara D'Urso torna in Rai? "Per lei otto prime serate"

RAI1: BARBARA D’URSO NELLA BOZZA PALINSESTI MA UN PARTITO VUOLE FARE SALTARE TUTTO - Dopo due anni di assenza dalle scene, Barbara d’Urso sembra pronta a tornare in grande stile su Rai1 con un nuovo show che promette di catturare il pubblico.

TORNA IN TV!? Barbara D'Urso dopo due anni di assenza dalla Tv, tornerà nella prossima stagione televisiva con un programma tutto suo in prima serata, ecco su quale canale e di cosa parlerà, guardate qui.

Barbara d'Urso torna a parlare: "Da quando ho lasciato #Mediaset sono spariti tutti"

