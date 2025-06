Barbara d’Urso torna in Rai | è quasi definitivo

Dopo una lunga assenza, Barbara D’Urso si prepara a tornare in grande stile sulla Rai, con otto prime serate all’orizzonte. La notizia, quasi definitiva, ha fatto emozionare i suoi fan e gli appassionati di talk show. La sua presenza nei palinsesti provvisori, svelata da Davide Maggio, segna un ritorno importante nel panorama televisivo italiano. Ma cosa ci riserverà questa nuova avventura? Restate sintonizzati, perché il suo ritorno promette emozioni e sorprese sorprendenti.

Il nome di Barbara d'Urso compare nei palinsesti provvisori, secondo quanto rivelato da Davide Maggio. La conduttrice condurrà otto prime serate.

RAI1: BARBARA D’URSO NELLA BOZZA PALINSESTI MA UN PARTITO VUOLE FARE SALTARE TUTTO - Dopo due anni di assenza dalle scene, Barbara d’Urso sembra pronta a tornare in grande stile su Rai1 con un nuovo show che promette di catturare il pubblico.

