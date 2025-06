BARBARA D’URSO SPARITA DALLA BOZZA PALINSESTI RAI1 | HA VINTO ANCORA LA POLITICA!

Barbara D’Urso, protagonista indiscussa del panorama televisivo italiano, torna al centro del dibattito: la sua presenza nei palinsesti Rai è ancora un mistero o solo un'illusione? Nonostante la recente bozza dei programmi Rai non la faccia figurare, le voci di un incontro tra lei e i dirigenti della TV di Stato alimentano speranze e strategie. Il suo nome potrebbe ancora riscrivere il volto della prossima stagione televisiva, aprendo nuovi scenari nel mondo dello spettacolo.

Barbara d'Urso c'è o non c'è nella bozza dei palinsesti Rai che verranno illustrati oggi al Consiglio di Amministrazione? La risposta è no eppure c'è la conferma di un vertice tra i dirigenti e la conduttrice. Nel dettaglio l'ex conduttrice di Canale 5 ha incontrato Williams Di Liberatore, direttore intrattenimento prime time della Tv di Stato. Così informa Hit e da qui è ripartita l'idea di uno show dei sentimenti. Non si tratterebbe di un revival di Carramba, nome messo in mezzo solo per fare click o per attirare ulteriori tensioni intorno alla d'Urso, ma in ogni caso non se ne farà nulla anche questa volta.