BARBARA D’URSO SPARITA DALLA BOZZA PALINSESTI RAI1 | HA VINTO ANCORA LA POLITICA!

Il ritorno di Barbara D’Urso sui palinsesti Rai sembra ormai un rebus irrisolto, tra smentite ufficiali e incontri esclusivi. La questione diventa ancora più intrigante considerando il vertice con il direttore di intrattenimento di Rai1, Williams Di Liberatore, che ha alimentato voci di un possibile nuovo show dedicato ai sentimenti. Ma quali sono davvero i piani della conduttrice? La risposta potrebbe sorprenderti, perché nulla è scritto...

Barbara d’Urso c’è o non c’è nella bozza dei palinsesti Rai che verranno illustrati oggi al Consiglio di Amministrazione? La risposta è no eppure c’è la conferma di un vertice tra i dirigenti e la conduttrice. Nel dettaglio l’ex conduttrice di Canale 5 ha incontrato Williams Di Liberatore, direttore intrattenimento prime time della Tv di Stato. Così informa Hit e da qui è ripartita l’idea di uno show dei sentimenti. Non si tratterebbe di un revival di Carramba, nome messo in mezzo solo per fare click o per attirare ulteriori tensioni intorno alla d’Urso, ma in ogni caso non se ne farà nulla anche questa volta. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - BARBARA D’URSO SPARITA DALLA BOZZA PALINSESTI RAI1: HA VINTO ANCORA LA POLITICA!

