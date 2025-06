Barbara D’Urso non torna in Rai non è prevista nei palinsesti autunnali

Barbara D'Urso, figura iconica della televisione italiana, non farà parte dei palinsesti Rai per l'autunno 2023. La sua assenza dai programmi ufficiali annunciati oggi sembra segnare un cambio di rotta nel panorama televisivo, lasciando i fan e gli addetti ai lavori con molte domande. Ma qual è la direzione futura per la conduttrice e il suo percorso professionale? Restate sintonizzati per scoprire gli sviluppi di questa importante decisione.

(Adnkronos) – Barbara D'Urso non torna, almeno per il momento, in Rai. A quanto apprende l'Adnkronos, la conduttrice non sarebbe presente nei palinsesti presentati oggi nell'incontro aziendale in corso con i consiglieri di amministrazione, propedeutico alla presentazione ufficiale dell'offerta Rai in programma per il 27 giugno a Napoli.

