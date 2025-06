BARBARA D’URSO IN RAI | IL NO DI FORZA ITALIA E FRATELLI D’ITALIA LA NOTA DELLA LEGA

Barbara D’Urso non tornerà in Rai, scatenando un vero e proprio terremoto politico. La decisione, motivata da tensioni tra le forze di governo, vede Forza Italia e Fratelli d’Italia opporsi fermamente, mentre la Lega si schiera a favore del ritorno della conduttrice. Un braccio di ferro che mette in discussione alleanze e strategie televisive, lasciando il pubblico e i media con un grande punto interrogativo sul futuro della tv italiana.

Barbara d’Urso non torna in Rai. La notizia ormai è chiara e oggi viene spiegato a chiare lettere chi e perché blocca il rientro in tv della conduttrice. Il caso D’Urso in Rai fa esplodere la bomba nella maggioranza. Contraria ovviamente Forza Italia ma anche Fratelli d’Italia che vuole blindare il patto di non belligeranza con Mediaset. Lega favorevole, braccio di ferro in corso. Così Giuseppe Candela, firma di Dagospia e del Fatto Quotidiano sui social. Il Foglio conferma invece la presenza di Barbara D’Urso nei palinsesti Rai per volontà di Matteo Salvini. Esce intanto una nota della Lega: “Salvini non si occupa di palinsesti, programmi e conduzioni televisive, guidando un Ministero cui dedica tutta la sua attenzione e il massimo impegno”. 🔗 Leggi su Bubinoblog