Barbara d’Urso in Rai da gennaio? Fonti Rai fanno sapere che…

Dopo un lungo periodo di silenzio televisivo, si riaccendono le speranze di vedere Barbara d’Urso in Rai. Fonti autorevoli svelano che la conduttrice potrebbe approdare su Rai Uno già a gennaio 2026, con un nuovo programma di otto serate. L’ipotesi alimenta entusiasmo tra i fan e addetti ai lavori, lasciando intuire un ritorno in grande stile. Ma quali saranno i dettagli? Restate sintonizzati, perché la prossima stagione televisiva promette sorprese entusiasmanti.

Dopo il lungo stop televisivo Barbara d’Urso approda in Rai? Spunta una nuova indiscrezione. Ieri Davide Maggio ha fatto sapere che Barbara d’Urso a gennaio 2026 approderà in Rai Uno con un programma che andrà in onda per otto serate. Barbara d’Urso (Foto Ig @barbaracarmelitadurso) Da tempo si parla della possibilità che dopo l’addio a Mediaset la nota conduttrice passerà in Rai, ma ad oggi non c’è nessuna notizia ufficiale. Nelle scorse ore anche Giuseppe Candela si è lasciato sfuggire alcune indiscrezioni per fare un po’ di chiarezza, queste le parole del giornalista su X: “Dopo Maggio, Il Foglio conferma la presenza di Barbara d’Urso nei palinsesti Rai per volontà di Matteo Salvini”. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com © Bollicinevip.com - Barbara d’Urso in Rai da gennaio? “Fonti Rai fanno sapere che…”

