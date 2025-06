Barbara D' Urso approda in Rai ?

L'eco dell'ipotetico ritorno di Barbara D'Urso in Rai aveva infiammato il mondo televisivo nelle prime ore del 19 giugno, alimentando speranze e discussioni tra i fan. Tuttavia, la verità si è fatta strada rapidamente, smorzando le aspettative: il nome della conduttrice non figura più tra i protagonisti della prossima stagione. Ma cosa c’è dietro questa vicenda e quali sono le vere strategie della tv italiana? È solo l’inizio di un nuovo capitolo nel suo percorso professionale.

Nelle prime ore della mattina del 19 giugno era circolata una voce che aveva infiammato il mondo televisivo: Barbara D'Urso sarebbe potuta tornare in Rai con un programma in prima serata da gennaio 2026. A rilanciare l'indiscrezione era stato Davide Maggio, parlando di una presenza della conduttrice nelle bozze dell'offerta tv della prossima stagione. Ma nel giro di poche ore è arrivata la smentita: secondo quanto riportato da Adnkronos, il nome di Barbara D'Urso non risulterebbe nei palinsesti attualmente presentati ai consiglieri Rai, in vista dell'incontro ufficiale del 27 giugno a Napoli. Nessuna conferma, dunque, né da parte dell'azienda né dalla stessa D'Urso, che per ora sceglie il silenzio. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Barbara D'Urso approda in Rai ?

