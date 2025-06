Barbara Chiappini in lacrime | In questi anni mi sono isolata Con mio marito siamo in crisi viviamo separati

Barbara Chiappini, ex showgirl e protagonista di un momento delicato, si apre con emozione a La Volta Buona. Tra lacrime e sincerità , racconta le difficoltà del suo matrimonio con Carlo Marini Agostini, segnato dal terzo allontanamento e dalla gestione condivisa dei figli. La sua testimonianza tocca corde profonde di fragilità e speranza, ricordandoci che anche i momenti più difficili richiedono coraggio e capacità di dialogo. Continua a leggere per scoprire il suo percorso di rinascita.

Ospite de La Volta Buona, l'ex showgirl Barbara Chiappini ha parlato del rapporto con il marito Carlo Marini Agostini: "Stiamo vivendo il terzo allontanamento, non è un momento facile". Con le lacrime agli occhi, ha poi aggiunto: "Vorrei che fosse più sensibile. Viviamo in case separate, dividiamo la gestione dei figli". 🔗 Leggi su Fanpage.it

