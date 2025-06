Bankitalia rapporto sulla Campania | E’ sempre crescita ma più lenta In aumento occupati e depositi bancari

Il rapporto della Banca d’Italia sulla Campania rivela un territorio in costante crescita, seppur moderata. Dopo anni di progressi, l’occupazione e i depositi bancari continuano ad aumentare, trainando un Pil che nel 2024 si mantiene positivo, superando la media nazionale e quella del Mezzogiorno. Un segnale di resilienza e opportunità che fa ben sperare per il futuro economico della regione. Ecco perché la Campania si conferma una delle prospettive più promettenti del Sud Italia.

Continua il trend di crescita del Pil della Campania, anche se a ritmi contenuti. Nel 2024 l’attivita’ economica resta in territorio positivo e si attesta tra il +1,2% del dato regionale del 2023 e il +0,7% registrato a livello nazionale, comunque superiore alla media italiana e a quella del Mezzogiorno. E’ quanto emerge dal rapporto annuale della Banca d’Italia sull’economia regionale, presentato nella sede di Napoli. Sulla base degli ultimi dati ufficiali disponibili, il prodotto regionale non ha ancora superato il livello del 2007, precedente alla crisi finanziaria internazionale e a quella dei debiti sovrani. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: rapporto - campania - crescita - bankitalia

