Bandiera della Palestina nella mano di Cosimo I de' Medici

Questa mattina, nel cuore di Firenze, una protesta simbolica ha preso vita in Piazza della Signoria: la bandiera palestinese, affiancata con rispetto alla maestosità di Cosimo I de' Medici, si erge come un potente messaggio di solidarietà e speranza. L’intervento dell’artista Clet ci invita a riflettere sull’importanza di sostenere i diritti umani e promuovere pace e giustizia nel mondo.

Questa mattina protesta simbolica per la Palestina in Piazza della Signoria. L'artista Clet ha infatti piazzato una bandiera palestinese nella mano di Cosimo I de' Medici, statua equestre accanto a Palazzo Vecchio.

