Bandalarga festeggia 30 anni a Conversano 16 appuntamenti per il più importante festival bandistico del Sud Italia

Da tre decenni, Bandalarga incanta Conversano con melodie che uniscono tradizione e innovazione. Quest’anno, il festival celebra i suoi 30 anni con 16 appuntamenti imperdibili, consolidando il suo ruolo di punto di riferimento per la musica bandistica nel Sud Italia. Un’occasione unica per riscoprire l’anima musicale della comunità e vivere momenti di pura emozione. Non perdere questa festa di suoni e colori che arricchirà il cuore di tutti, dimostrando come la cultura possa unire e far crescere.

Trent’anni di musica e bellezza a Conversano: il festival “Bandalarga” spegne le trenta candeline con un’edizione ricca di appuntamenti che si fanno tratto identitario della comunità. Promosso dal Comune di Conversano e patrocinato dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Bandalarga festeggia 30 anni a Conversano, 16 appuntamenti per il più importante festival bandistico del Sud Italia

In questa notizia si parla di: conversano - bandalarga - anni - appuntamenti

Conversano, una sera d’estate. La piazza è piena, l’orchestra accorda gli strumenti, il pubblico prende posto. Alle spalle, la Cattedrale di Santa Maria Assunta domina la scena. Questa chiesa, costruita dai Normanni nell’XI secolo, è uno dei simboli storici della Vai su Facebook

Bandalarga festeggia 30 anni a Conversano, 16 appuntamenti per il più importante festival bandistico del Sud Italia; A CONVERSANO PARTE BORGO D’ESTATE 2023; Cultura e Spettacolo Conversano.

Conversano, Bandalarga Puglia Festival - Continuano gli appuntamenti con il Bandalarga Puglia Festival ... Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it

Conversano, Bandalarga Puglia Festival - In calendario per giovedì 10 agosto 2017 doppio appuntamento con i Concerti Bandistici: «F. lagazzettadelmezzogiorno.it scrive