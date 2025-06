banca fucino accordo con athora su distribuzione prodotti vita

La partnership tra Athora Italia e Banca del Fucino segna un'importante svolta nel panorama assicurativo italiano, offrendo ai clienti una gamma completa e innovativa di prodotti vita. Questa collaborazione, della durata di dieci anni, si basa su una perfetta sinergia tra competenze e innovazione, garantendo servizi personalizzati e di qualitĂ . Un passo deciso verso un futuro piĂą solido e affidabile per tutti i clienti, consolidando la leadership nel settore assicurativo nazionale.

Athora Italia, compagnia del gruppo Athora, e Banca del Fucino hanno siglato un accordo di partnership esclusiva della durata di dieci anni per la distribuzione di un'offerta articolata e completa di prodotti assicurativi Vita. L'accordo prevede la commercializzazione dell'offerta di Athora Italia attraverso la rete distributiva di Banca del Fucino su tutto il territorio nazionale. La partnership, spiega una nota, si fonda su una perfetta complementarietĂ strategica in grado di generare valore per entrambe le realtĂ : da un lato consente ad Athora Italia di espandere ulteriormente la propria presenza nella bancassicurazione vita, dall'altro rafforza l'offerta di wealth management di Banca del Fucino.